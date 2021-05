Salernitana-Empoli: probabili formazioni e in tv (Di mercoledì 5 maggio 2021) Salernitana-Empoli, match valido per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2020/2921, si giocherà venerdì 7 maggio alle ore 14 allo stadio Arechi. Se per i toscani, già promossi in Serie A, sarà quasi un allenamento, per i granata la sfida vale tantissimo visto che mancano sei punti per accedere in massima serie. Salernitana-Empoli: quali saranno le probabili formazioni? Castori dovrebbe tornare al 3-5-2 con Belec tra i pali, Veseli, Gyomber e Bogdan comporranno la linea difensiva. A centrocampo, Casasola andrà a destra, Jarozinsky a sinistra, mentre Di Tacchio, Capezzi e Coulibaly saranno gli interni. In avanti, Gondo e Djuric. Dionisi risponderà con il 4-3-1-2: in porta Brignoli, davanti al quale ci saranno Romagnoli, Casale, Terzic e Sabelli. A ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 5 maggio 2021), match valido per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2020/2921, si giocherà venerdì 7 maggio alle ore 14 allo stadio Arechi. Se per i toscani, già promossi in Serie A, sarà quasi un allenamento, per i granata la sfida vale tantissimo visto che mancano sei punti per accedere in massima serie.: quali saranno le? Castori dovrebbe tornare al 3-5-2 con Belec tra i pali, Veseli, Gyomber e Bogdan comporranno la linea difensiva. A centrocampo, Casasola andrà a destra, Jarozinsky a sinistra, mentre Di Tacchio, Capezzi e Coulibaly saranno gli interni. In avanti, Gondo e Djuric. Dionisi risponderà con il 4-3-1-2: in porta Brignoli, davanti al quale ci saranno Romagnoli, Casale, Terzic e Sabelli. A ...

