Sabrina Ferilli | ritorno in grande stile | arriva l’annuncio ufficiale

(Di mercoledì 5 maggio 2021)annuncia uninin tv per la prossima stagione:su Instagram E’stessa, con un post su Instagram, ad annunciare che sarà nuovamente giudice di Tu sì que vales anche per la prossima edizione del talent show. “Ci sono cascata di nuovo”, ha scritto ironicamente, L'articolo proviene da Inews.it.

NataliMichela : @desinella Mio padre voleva chiamarmi Sabrina perché quell'anno Sabrina Ferilli aveva fatto il calendario (mia sore… - atuputamadree : RT @Anna_Tonks_394: Ok, Sabrina Ferilli confermata a tu si que vales. Quindi ci aspetteranno: -momenti Deferilli -nebula -scherzi -pashmir… - tuttopuntotv : Tu sì que vales, Sabrina Ferilli confermata come giudice: l’annuncio social #TuSiQueVales #SabrinaFerilli - VeroeAndre1 : RT @vjllanelles: SABRINA FERILLI CONFERMA LA SUA PRESENZA A TU SI QUE VALES STO: VOLANDO - VeroeAndre1 : RT @LaRonnie_: Giornata iniziata male e svoltata da Sabrina Ferilli che sarà nella prossima edizione di tsqv?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sabrina Ferilli

Nelle ultime settimane, la scena televisiva è stata occupata da. La bellissima e bravissima attrice romana, infatti, è stata protagonista di una fiction di grande successo, andata in onda, per diverse settimane, su Canale 5. Dopo la fine di '...L'attriceha pubblicato un post su Instagram in cui annuncia una sorpresa per i suoi fan più fedeli: presto per lei l'avvio di una nuova avventura.? L'articolo: "...La comicità è donna, soprattutto sui social. Lo sa bene Valentina Barbieri, studentessa classe '95, che grazie alle sue irresistibili imitazioni su TikTok e Instagram ha ...Sabrina Ferilli ha annunciato che continuerà ad essere titolare della giuria popolare a Tu si que Vales. Lo ha annunciato su Instagram.