Russia, proposta di legge alla Duma per escludere dalle elezioni i sostenitori di Navalny (Di mercoledì 5 maggio 2021) Chi ha donato alla sua associazione, chi è suo alleato o dipendente della sua rete di uffici non potrà candidarsi alla Duma. Con una nuova proposta di legge otto parlamentari di Russia Unita e dei partiti di opposizione eletti alla Duma vogliono vietare alle persone legate a organizzazioni “terroristiche o estremiste” di candidarsi alle elezioni. Un testo che arriva giusto a pochi giorni dalla sentenza che potrebbe dichiarare fuorilegge la Fondazione anti-corruzione (Fbk) di Alexey Navalny, con la sua rete nazionale di circa 50 uffici regionali e che, dunque, punta a tagliare fuori da eventuali candidature suoi alleati e sostenitori. Se la legge verrà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Chi ha donatosua associazione, chi è suo alleato o dipendente della sua rete di uffici non potrà candidarsi. Con una nuovadiotto parlamentari diUnita e dei partiti di opposizione elettivogliono vietare alle persone legate a organizzazioni “terroristiche o estremiste” di candidarsi alle. Un testo che arriva giusto a pochi giorni dsentenza che potrebbe dichiarare fuorila Fondazione anti-corruzione (Fbk) di Alexey, con la sua rete nazionale di circa 50 uffici regionali e che, dunque, punta a tagliare fuori da eventuali candidature suoi alleati e. Se laverrà ...

