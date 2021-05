Russia e Cina, Baerbock più dura di Merkel. Parola di Keller (Verdi Ue) (Di mercoledì 5 maggio 2021) Vogliono cambiare il clima, sotto tutti i punti di vista. I Grünen tedeschi veleggiano verso le elezioni di settembre con la speranza, o meglio la convinzione, di poter arrivare alla guida del Paese. Annalena Baerbock, 40 anni, di Hannover, è pronta a sfilare lo scettro ad Angela Merkel. “Può farcela, questa volta possiamo vincere”, ci confida Ska Keller, presidente dei Verdi al Parlamento europeo. Serve cambiare pagina, anche in politica estera, spiega. Con Cina e Russia “basta ambiguità”. Baerbock può farcela? È la scelta giusta, sotto ogni profilo. Anche Robert Habeck è valido, ma Annalena può farci vincere. È un volto riconoscibile, una persona aperta, generosa, combattente. È anche grazie alla sua personalità se i sondaggi, oggi, ci sorridono. E poi è della mia ... Leggi su formiche (Di mercoledì 5 maggio 2021) Vogliono cambiare il clima, sotto tutti i punti di vista. I Grünen tedeschi veleggiano verso le elezioni di settembre con la speranza, o meglio la convinzione, di poter arrivare alla guida del Paese. Annalena, 40 anni, di Hannover, è pronta a sfilare lo scettro ad Angela. “Può farcela, questa volta possiamo vincere”, ci confida Ska, presidente deial Parlamento europeo. Serve cambiare pagina, anche in politica estera, spiega. Con“basta ambiguità”.può farcela? È la scelta giusta, sotto ogni profilo. Anche Robert Habeck è valido, ma Annalena può farci vincere. È un volto riconoscibile, una persona aperta, generosa, combattente. È anche grazie alla sua personalità se i sondaggi, oggi, ci sorridono. E poi è della mia ...

