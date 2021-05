Rsa, Regioni al tavolo su apertura. Sileri: “Perché un figlio vaccinato non può vedere la mamma vaccinata? Norma per i medici restii” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un’ordinanza e/o un decreto per la riapertura e un protocollo che ne definisca le regole: il solco per la riammissione di parenti e visitatori nelle Rsa dopo un anno di porte blindate, è tracciato. “Le Regioni propongono un protocollo che è già stato oggetto di un primo confronto interno con l’area Prevenzione del ministero della Salute, si tratterà poi di fare un’ordinanza al solo scopo di togliere alibi o di proseguire sulla via dell’emendamento al decreto Riaperture”. Questo, nella sintesi del consulente del ministro Speranza, Sandra Zampa, lo schema per la riapertura delle Residenze Sanitarie assistenziali che ospitano anziani non autosufficienti. E nel caso si scelga la prima strada, come la mettiamo con la Norma ancora in vigore che più di un anno fa ha decretato la chiusura delle Rsa ai visitatori, affidando la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un’ordinanza e/o un decreto per la rie un protocollo che ne definisca le regole: il solco per la riammissione di parenti e visitatori nelle Rsa dopo un anno di porte blindate, è tracciato. “Lepropongono un protocollo che è già stato oggetto di un primo confronto interno con l’area Prevenzione del ministero della Salute, si tratterà poi di fare un’ordinanza al solo scopo di togliere alibi o di proseguire sulla via dell’emendamento al decreto Riaperture”. Questo, nella sintesi del consulente del ministro Speranza, Sandra Zampa, lo schema per la ridelle Residenze Sanitarie assistenziali che ospitano anziani non autosufficienti. E nel caso si scelga la prima strada, come la mettiamo con laancora in vigore che più di un anno fa ha decretato la chiusura delle Rsa ai visitatori, affidando la ...

fattoquotidiano : Rsa, Regioni al tavolo su apertura. Sileri: “Perché un figlio vaccinato non può vedere la mamma vaccinata? Norma pe… - Agenzia_Ansa : Per le visite agli anziani nelle Rsa 'si prevede l'ingresso solo a visitatori o familiari in possesso di Certificaz… - concettalarocca : Da maggio tornano le visite nelle #Rsa, le linee guida delle Regioni - infoitinterno : Visite nelle Rsa, ok entro fine mese Le Regioni: due familiari al massimo - infoitinterno : Rsa e visite dei parenti. Le Regioni: servirà il Green Pass -