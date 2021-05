Lopinionista : Rosario da Terni: dove seguire la preghiera del 5 maggio - inblu2000it : #Pregaconnoi il Rosario dalla Cattedrale Santa Maria Assunta – Terni, presieduto da mons. Giuseppe Piemontese, Vesc… - TV2000it : #Pregaconnoi il Rosario dalla Cattedrale Santa Maria Assunta – Terni Stasera 5 maggio ore 20.50 su TV2000, canale… - Concett94272838 : RT @TV2000it: #Pregaconnoi il Rosario dalla Cattedrale Santa Maria Assunta – Terni Domani 5 maggio ore 20.50 su TV2000, canale 28 dtt e 15… - santuariopompei : Alle 20.50, su Tv2000, InBlu2000 e sulla pagina Facebook del Pontificio Santuario di Pompei, trasmetteremo il Rosar… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosario Terni

Servizio Informazione Religiosa

Domenico( Emanuele Misuraca ) è a pezzi per la fine della storia con Barbara ( Fotinì Peluso );( Francesco Tozzi ) ha visto sfumare il primo amore per colpa della madre; Sara ( Hildegard De ...... rispettivamente delle sezioni Aia di Conegliano (Treviso) e di, mentre il compito di quarto ufficiale di gara è stato assegnato aAbisso della sezione Aia di Palermo. In cabina di ...Il 5 maggio alle ore 20.50 su Tv2000 e InBlu2000 e Fb dalla Cattedrale Santa Maria Assunta a Terni presiede mons. Giuseppe Piemontese ...Torna l'appuntamento con "Prega con noi". Tv2000 e InBlu2000 invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi oggi, mercoledì 5 maggio alle 20.50, per recitare insieme il Rosario, c ...