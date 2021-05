Roma, spuntano le quote sull’esonero di Mourinho entro Natale (Di mercoledì 5 maggio 2021) José Mourinho è il nuovo allenatore della Roma e la notizia ha fatto il giro del mondo. Tra tifosi entusiasti e altri con il freno a mano più tirato, i bookmakers quotano già un esonero dello Special One addirittura prima di Natale. La quota, come riporta Agipro, è di 9.00 rispetto alla posta secondo Sisal. L’allenatore portoghese è reduce da tre esoneri di fila in Premier League, con Chelsea, Manchester United e Tottenham. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) Joséè il nuovo allenatore dellae la notizia ha fatto il giro del mondo. Tra tifosi entusiasti e altri con il freno a mano più tirato, i bookmakers quotano già un esonero dello Special One addirittura prima di. La quota, come riporta Agipro, è di 9.00 rispetto alla posta secondo Sisal. L’allenatore portoghese è reduce da tre esoneri di fila in Premier League, con Chelsea, Manchester United e Tottenham. SportFace.

