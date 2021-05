Roma, Sabatini: “Mourinho? Terremoto che serviva alla Roma. Friedkin? Sono sicuro di una cosa” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Le dichiarazioni dell'ex ds del Palermo.Nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, l'ex ds della Roma, Walter Sabatini, oggi dirigente del Bologna, si è espresso sull'arrivo in giallorosso di José Mourinho. Sabatini si è anche concentrato sul suo passato tra le fila della Roma e l'attuale momento stagionale dei giallorossi.Mourinho Roma - "Mourinho è il Terremoto che serviva a Roma in questo momento, la società ha comunicato bene tutto e vedo solo cose positive dal suo arrivo a Roma". LA REALTA' GIALLOROSSA - "È una società pregna di sentimenti ed esternazioni, una città ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 5 maggio 2021) Le dichiarazioni dell'ex ds del Palermo.Nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, l'ex ds della, Walter, oggi dirigente del Bologna, si è espresso sull'arrivo in giallorosso di Josési è anche concentrato sul suo passato tra le fila dellae l'attuale momento stagionale dei giallorossi.- "è ilchein questo momento, la società ha comunicato bene tutto e vedo solo cose positive dal suo arrivo a". LA REALTA' GIALLOROSSA - "È una società pregna di sentimenti ed esternazioni, una città ...

