Roma | ruba nella hall dell’albergo durante un cambio turno | ‘incastrato’ dalle videocamere

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Lo scorso 3 maggio, il portiere di un hotel in via dei Pastini era stato detoun. L’uomo infatti intorno alle 23:00 si era assentato temporaneamente dallae, al suo ritorno, si è accorto che qualcuno – non solo gli avevato il portafogli – aveva forzato un cassetto della reception portando via circa 1.500 euro in contanti. Leggi anche:, dopo la discussione si risveglia ‘sequestrata’ in camera: salvataurla e dai vicini I Carabinieri hanno così iniziato ad indagare, visionando le telecamere di videosorveglianza e riconoscendo l’uomo che furtivamente si era introdotto per consumare il furto. Il ladro, già noto per i suoi precedenti specifici, è stato rintracciato dai Carabinieri ...