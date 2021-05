Roma, rifinitura pre Manchester: torna Pedro, si ferma ancora Diawara (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma - L'annuncio dell'ingaggio di José Mourinho ha messo in secondo piano il match di domani tra Roma e Manchester United. La squadra giallorossa domani si giocherà la semifinale di ritorno provando ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 5 maggio 2021)- L'annuncio dell'ingaggio di José Mourinho ha messo in secondo piano il match di domani traUnited. La squadra giallorossa domani si giocherà la semifinale di ritorno provando ...

zazoomblog : Roma rifinitura pre Manchester: torna Pedro si ferma ancora Diawara - #rifinitura #Manchester: #torna #Pedro - sportli26181512 : Roma, rifinitura pre Manchester: torna Pedro, si ferma ancora Diawara: Fonseca costretto ancora all'emergergenza pe… - teladoiotokyo : AS Roma ? Rifinitura a Trigoria: out Diawara, Pedro ok: Ultimo allenamento per l?AS Roma in vista della partita...… - forzaroma : ??#Trigoria, rifinitura prima di #RomaManchester: ok #Pedro, #Diawara si ferma ancora ?? - siamo_la_Roma : ?? Problemi in allenamento per #Diawara ? Il giocatore si ferma ?? Niente conferenza stampa, al suo posto #Ibanez… -