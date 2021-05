Roma-Manchester United | Solskjaer | “Finale? Nulla è deciso | mi ricordo del 3-0 al Barcellona”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Ole Gunnaresclude una possibile rimonta della, Fonseca: “Ecco la verità sul mio addio. Mourinho..”Sembrano lontani i tempi in cui la formazione giallorossa conquistava la semidi Champions League, battendo - con la clamorosa rimonta del 2018 - ilai quarti die arrendendosi solo al Liverpool di Jurgen Klopp.In quel occasione, i capitolini ottennero una pesante sconfitta per 5-2 in Inghilterra e, nonostante il 4-2 del ritorno, non riuscirono a qualificarsi per ladi Kiev. Un'altra inglese, due anni dopo, si pone sul cammino della, in un'altra semie con un nuovo risultato pesante da recuperare., ...