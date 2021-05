Roma Manchester United, Fonseca potrà contare su quattro rientri (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Roma è scesa in campo a Trigoria per la rifinitura in vista del match di Europa League contro il Manchester United: quattro rientri per Fonseca La Roma è scesa in campo questa mattina a Trigoria per la rifinitura in vista del match di Europa League contro il Manchester United. Buone notizie per Fonseca che ha ritrovato Diawara e Pedro. Anche Villar e Kumbulla sono pienamente tornati e si allenano col gruppo. Individuale per Carles Perez mentre Calafiori, El Shaarawy, Spinazzola e Veretout seguono una seduta personalizzata in palestra e non saranno disponibili per il match di domani sera. Out Pau Lopez. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Laè scesa in campo a Trigoria per la rifinitura in vista del match di Europa League contro ilperLaè scesa in campo questa mattina a Trigoria per la rifinitura in vista del match di Europa League contro il. Buone notizie perche ha ritrovato Diawara e Pedro. Anche Villar e Kumbulla sono pienamente tornati e si allenano col gruppo. Individuale per Carles Perez mentre Calafiori, El Shaarawy, Spinazzola e Veretout seguono una seduta personalizzata in palestra e non saranno disponibili per il match di domani sera. Out Pau Lopez. L'articolo proviene da Calcio News 24.

