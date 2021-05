Roma-Manchester United | Fonseca | “Nel calcio tutto è possibile Separazione scelta consensuale”

(Di mercoledì 5 maggio 2021)in conferenza stampa: “Sono concentrato sul mio lavoro. Voglio dare il massimo”.– Vigilia diper Paulo. Il tecnico portoghese in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro i Red Devils, in programma alle 21 di giovedì 6 aprile., la conferenza stampa di PauloUna vigilia molto particolare per Paulo. Il tecnico portoghese, infatti, molto probabilmente sarà alla sua ultima panchina europea con i giallorossi. “Per me – ha assicurato, riportato damercatoweb.com – la professionalità è un valore sacro. Sono ...

sportmediaset : Le notizie del giorno ?? ?? Mourinho nuovo allenatore della Roma - EuropaLeague : GOAL! Manchester United 1-1 Roma (Lorenzo Pellegrini 15'). #UEL - ibanez41oficial : #MATCHDAY #UEL Manchester United - Roma DAJE ROMA! - CorSport : #Ibanez: “Non pensiamo a #Mourinho, solo a provare a rimontare il Manchester” - LAROMA24 : Roma-Manchester United: i convocati di Solskjaer. Out James #AsRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Manchester

Roger Ibanez domani sarà tra i titolari nella sfida di ritorno contro ilUnited: 'Sarà un'altra partita importante, dovremo giocare con lo stesso atteggiamento. Mourinho ? Non giochiamo per farci vedere dal nuovo allenatore'. Ecco le parole del difensore Il ...Lo ha detto il tecnico dellaPaulo Fonseca alla vigilia della sfida di ritorno con ilUnited. "Che partita sarà domani? Lo United non ha giocato con il Liverpool, ma mi aspetto una ...PROBABILI FORMAZIONI ROMA MANCHESTER UNITED. GLI 11 DI FONSECA. Uomini contati o quasi: questo il desolante quadro giallorosso nelle probabili formazioni di Roma Manchester United. (Il Sussidiario.net ...Mister Fonseca ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Manchester United, valida per il ritorno della semifinale di Europa League. La Roma chiamata all'impresa: c'è da ...