Roma-Manchester United | Fonseca | “Mourinho grande allenatore | per me la professionalità è sacra”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) “è un, farà unlavoro”. Queste le parole di Paulosul connazionale Josè, pronto a raccogliere la sua eredità sulla panchina dellaa partire dalla prossima stagione. Domani la squadra giallorossa sarà di scena all’Olimpico contro ilnel ritorno della semifinale di Europa League (l’andata finì 6-2 per i red devils) esi dice motivato: “Laè un valore sacro. Voglio fare del mio meglio per lafino all’ultimo giorno. Vivrò questo momento connormalità”. “Dobbiamo essere sinceri, sappiamo che non sarà facile rimontare 4 gol allo. Detto questo, ...

sportmediaset : Le notizie del giorno ?? ?? Mourinho nuovo allenatore della Roma - EuropaLeague : GOAL! Manchester United 1-1 Roma (Lorenzo Pellegrini 15'). #UEL - ibanez41oficial : #MATCHDAY #UEL Manchester United - Roma DAJE ROMA! - romanewseu : Roma-Manchester United, #Solskjaer: “Domani vogliamo vincere, ci ricordiamo la loro impresa con il Barcellona”… - romanewseu : #Ibanez: “Non giochiamo per Mourinho. Faremo di tutto per trovare la rimonta” #ASRoma #RomaManUtd #UEL #RomanewsEU… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Manchester

Commenta per primo Nell'ultima seduta preUnited si sono allenati in gruppo Pedro, Bruno Peres, Villar e Kumbulla. Col resto dei compagni si stava allenando anche Amadou Diawara , che però ha avvertito il riacutizzarsi del ...Ladovrà fare a meno anche di Amadou Diawara nella semifinale di ritorno di Europa League, in calendario giovedì 6 maggio alle 21 allo stadio Olimpico contro ilUnited (diretta su Sky ...Roma-Manchester United, le parole di Paulo Fonseca: "Mourinho grande allenatore, per me la professionalità è sacra" ...ROMA MANCHESTER UNITED CONFERENZA IBANEZ - Insieme al tecnico Paulo Fonseca, alla vigilia del ritorno della semifinale di Europa ...