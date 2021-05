Roma-Manchester United Europa League | 6 maggio ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | in campo Dzeko e Cavani

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Tutti i fantasmi giallorossi condensati nel secondo tempo di Old Trafford, iniziato in vantaggio 2-1 e chiuso incassando cinque reti che di fatto rendono una formalità il ritorno all’Olimpico. Sarebbe stata una partita diversa con Veretout e Spinazzola in, ma laè crollata nella seconda parte di gara da una posizione di vantaggio InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

DiMarzio : #ASRoma - Oggi in campo contro il #ManchesterUnited. La probabile formazione e i convocati - EuropaLeague : GOAL! Manchester United 1-1 Roma (Lorenzo Pellegrini 15'). #UEL - ibanez41oficial : #MATCHDAY #UEL Manchester United - Roma DAJE ROMA! - Gazzettino : Roma-Manchester United, dalle 21 la diretta: Fonseca con gli uomini contati, Solskjaer con Cavani - ilveggente_it : ?? #EuropaLeague #Roma vs #ManchesterUnited le formazioni ufficiali ed il nostro pronostico sui marcatore ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Manchester

Commenta per primo(3 - 4 - 2 - 1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Bruno Peres; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.UNITED (4 - 2 - 3 - 1): De Gea; Wan Bissaka, Bailly, ...United ( calcio d'inizio alle ore 21 ) è una gara valevole per il ritorno delle semifinali in Europa League . Si parte dal 6 - 2 dell'andata per i Red Devils, che praticamente hanno ...ROMA (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Smalling, Ibanez, Bruno Peres: Cristante, Mancini; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. MANCHESTER UNITED (4-3-2-1): De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; Van ...Probabilmente l'ultima notte europea di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma. A meno di miracoli sportivi che all'Olimpico si sono già visti. Ma c'è ...