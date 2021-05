Roma: Ibanez 'Mourinho? Non siamo sotto osservazione' (Di mercoledì 5 maggio 2021) "Mourinho? Non ci sentiamo sotto osservazione, giocheremo per noi". Ha risposto così Roger Ibanez alla vigilia della gara con il Manchester United dopo la notizia dell'arrivo dello Special One a ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 5 maggio 2021) "? Non ci sentiamo, giocheremo per noi". Ha risposto così Rogeralla vigilia della gara con il Manchester United dopo la notizia dell'arrivo dello Special One a ...

Fprime86 : RT @CalcioPillole: Le parole di #Fonseca in conferenza stampa '#Mourinho? E' un grande allenatore. Contro il #ManchesterUnited sarà dura, m… - CalcioPillole : Le parole di #Fonseca in conferenza stampa '#Mourinho? E' un grande allenatore. Contro il #ManchesterUnited sarà du… - CorSport : #Ibanez: “Non pensiamo a #Mourinho, solo a provare a rimontare il Manchester” - gilnar76 : IBANEZ: “Proveremo la rimonta, nel calcio niente è impossibile. Mourinho? Non ci sentiamo sotto osservazione” #Asr… - teladoiotokyo : Ibanez in conferenza stampa: Proveremo a ribaltare il risultato: Roger Ibanez, calciatore dell?AS Roma...… -