Roma, Fonseca: «Sono motivato. Mourinho il migliore della storia» (Di mercoledì 5 maggio 2021) Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in vista della gara contro il Manchester United: ecco le sue dichiarazioni su Mourinho Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport. LA GARA – «Ovviamente dopo il risultato della prima partita sarà difficile rimontare. Come ho detto però nel calcio tutto è possibile, lotteremo per vincere la partita sapendo che non sarà facile». ALLENARE LA Roma – «Sono onorato di essere stato l’allenatore della Roma, ho imparato molto e Sono cresciuto. Mi piace vedere gli aspetti positivi dell’essere l’allenatore della Roma, Sono molto orgoglioso. Sono qui come nel primo giorno, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Paulo, tecnico, ha parlato in vistagara contro il Manchester United: ecco le sue dichiarazioni suPauloha parlato ai microfoni di Sky Sport. LA GARA – «Ovviamente dopo il risultatoprima partita sarà difficile rimontare. Come ho detto però nel calcio tutto è possibile, lotteremo per vincere la partita sapendo che non sarà facile». ALLENARE LA– «onorato di essere stato l’allenatore, ho imparato molto ecresciuto. Mi piace vedere gli aspetti positivi dell’essere l’allenatoremolto orgoglioso.qui come nel primo giorno, ...

