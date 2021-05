Roma, Burdisso: “Mourinho sa toccare il cuore. Friedkin? Ecco cosa ne penso” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Parola a Nicolas Burdisso.VIDEO Mourinho, “Di, ei…”: a Sky Uk non capiscono cosa vuol dire il “daje Roma” dello Special OneL'ex difensore della Roma e le dichiarazioni rilasciate al noto quotidiano italiano Leggo circa il ritorno di José Mourinho in Italia: “Lui non voleva che io andassi via dall’Inter. Dopo che ha vinto la finale di Champions col Bayern mi ha chiamato per dirgli che gli dispiaceva non ci fossi. Lui sa come trattare i calciatori, ti dà qualcosa in più, sa toccare il cuore e caricarti a mille. La Roma ha fatto un passo avanti enorme con lui, i Friedkin sanno cosa fare. Spero possano trionfare insieme perché quella città e quei tifosi lo meritano”.Roma, ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 5 maggio 2021) Parola a Nicolas.VIDEO, “Di, ei…”: a Sky Uk non capisconovuol dire il “daje” dello Special OneL'ex difensore dellae le dichiarazioni rilasciate al noto quotidiano italiano Leggo circa il ritorno di Joséin Italia: “Lui non voleva che io andassi via dall’Inter. Dopo che ha vinto la finale di Champions col Bayern mi ha chiamato per dirgli che gli dispiaceva non ci fossi. Lui sa come trattare i calciatori, ti dà qualin più, saile caricarti a mille. Laha fatto un passo avanti enorme con lui, isannofare. Spero possano trionfare insieme perché quella città e quei tifosi lo meritano”., ...

