Rinnovo contratto, al via assemblee sindacali a maggio per personale docente, amministrativo ed educativo (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – "Tantissime sono le partecipazioni degli insegnanti alle assemblee che Anief sta facendo in occasione del Rinnovo del contratto. Sono assemblee importanti in cui stiamo presentando la nostra proposta di Rinnovo". Lo annuncia il Presidente del sindacato Marcello Pacifico, aggiungendo che "seguiranno altre assemblee per il personale ATA, per il personale educativo e per gli insegnati di religione cattolica". "Il punto di vista centrale – sottolinea – è quello di ridare al chi lavora nella scuola la dignità professionale che gli spetta, in particolar modo prevedendo delle indennità: una indennità di rischio biologico e di burn-out per quello che sta avvenendo con la didattica in presenza in tempo di Covid, un'indennità di ...

