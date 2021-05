Rimpatri | perché l' Italia non riesce ad espellere gli irregolari

Leggi su panorama

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Rifiuto del tampone, ferimenti reciproci per procurarsi delle fratture. Gli stranieri usano ogni mezzo per non tornare nei Paesi d'origine. E la burocrazia dà loro una mano. Così, nonostante le dichiarazioni del governo, i voli per rimandare a casa chi non ha permesso di soggiorno si sono dimezzati rispetto a due anni fa. A decollare, infatti, sono soltanto i costi per queste operazioni. Un'ottima astuzia messa a punto nel Centro per ilo di corso Brunelleschi a Torino sta facendo il giro dei Cpr d': gli stranieri trattenuti riescono a dilatare i tempi per l'espulsione con un semplice ma efficace escamotage: rifiutando il tampone non viene permesso loro di salire a bordo di un aereo. E il risultato è garantito. Ma non è l'unico modo per restare in. Il Garante dei detenuti ha denunciato più volte che gli stranieri ...