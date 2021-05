Rifiuti | nuovo servizio a Caserta | raccolta notturna e modifiche al calendario

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 1 minuto“Una nuovadifferenziata che aggiorna e migliora quanto fatto negli anni scorsi con l’obiettivo di dare ulteriore slancio ad unfondamentale per la città. L’obiettivo è incrementare sempre più la qualità e le percentuali di riciclo deiurbani, ma anche ottimizzare le modalità diper venire incontro alle esigenze dei cittadini”. Lo ha detto il sindaco Carlo Marino, commentando l’avvio delgestito dalla società Ecocar – l’appalto di un anno è stato aggiudicato a marzo – che prevede alcune importanti, come lache non si faceva da anni, e che è iniziata dal primo maggio; una modalità utile per non incidere sulla circolazione veicolare. ...