Repubblica: la Serie A tratta col Governo per riaprire gli stadi l’ultima di campionato (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Lega Serie A tenta di aprire gli stadi al pubblico almeno per l’ultima giornata di campionato. Lo scrive Repubblica. “La Lega Serie A tenta il colpo e da tempo chiede che per la chiusura del campionato, il weekend del 15-16 maggio e domenica 23, possa entrare un po’ di pubblico negli stadi”. Del resto, ci sarebbe già l’intenzione di aprire al 20% degli spettatori (quindi a 4mila persone) il Mapei stadium per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Dal Pino e Gravina fanno da tempo pressioni sul Governo per il ritorno del pubblico in Serie A, ma non hanno ancora ricevuto una risposta. “Riguardo al campionato, è stata chiesta la riapertura degli stadi nelle ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 maggio 2021) La LegaA tenta di aprire glial pubblico almeno pergiornata di. Lo scrive. “La LegaA tenta il colpo e da tempo chiede che per la chiusura del, il weekend del 15-16 maggio e domenica 23, possa entrare un po’ di pubblico negli”. Del resto, ci sarebbe già l’intenzione di aprire al 20% degli spettatori (quindi a 4mila persone) il Mapeium per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Dal Pino e Gravina fanno da tempo pressioni sulper il ritorno del pubblico inA, ma non hanno ancora ricevuto una risposta. “Riguardo al, è stata chiesta la riapertura deglinelle ...

repubblica : Il ritorno di Mourinho, lo Special One che l'Italia non ha mai dimenticato - repubblica : ?? Milano, la polizia interrompe i festeggiamenti in strada per lo scudetto all'Inter - ILOVEPACALCIO : Repubblica: '#SerieA. Tifosi allo stadio in zona Cesarini. Si tratta per l’ultima di campionato' - napolista : Repubblica: la #SerieA tratta col Governo per riaprire gli #stadi l’ultima di campionato - allegra134 : @repubblica Luana è una dei 1200 e passa esseri umani che ogni anno muoiono per incidenti sul lavoro, ma è un simb… -