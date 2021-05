Report, Zaia sbotta: fiero di operato e risultati del modello Veneto. “Se avete le palle denunciate” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Luca Zaia non ne può più. Dopo la controversa inchiesta di Report, concludendo la sua audizione davanti alla commissione Sanità del Consiglio regionale convocata su richiesta delle opposizioni, il presidente del Veneto sbotta: «Non sono qui per farmi processare. Ma se pensate ci sia qualcosa illegale abbiate “le palle” e denunciate». È stato un lungo e serrato confronto, quello in commissione Sanità del Consiglio Veneto sulla gestione regionale della pandemia da Covid 19 tra il presidente Luca Zaia, affiancato dall’assessore e dai tecnici della sanità, e i consiglieri regionali. Un appuntamento sollecitato dai consiglieri delle opposizioni, per fare chiarezza sui contenuti della trasmissione di RaiTre Report di lunedì 26 aprile, e ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Lucanon ne può più. Dopo la controversa inchiesta di, concludendo la sua audizione davanti alla commissione Sanità del Consiglio regionale convocata su richiesta delle opposizioni, il presidente del: «Non sono qui per farmi processare. Ma se pensate ci sia qualcosa illegale abbiate “le” e». È stato un lungo e serrato confronto, quello in commissione Sanità del Consigliosulla gestione regionale della pandemia da Covid 19 tra il presidente Luca, affiancato dall’assessore e dai tecnici della sanità, e i consiglieri regionali. Un appuntamento sollecitato dai consiglieri delle opposizioni, per fare chiarezza sui contenuti della trasmissione di RaiTredi lunedì 26 aprile, e ...

