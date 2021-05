Regno Unito, da oggi il nuovo “sistema a punti” per l’immigrazione: ecco come funziona (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nuove regola per l’immigrazione in Gran Bretagna, che dopo la Brexit apre le porte esclusivamente a personale qualificato che già padroneggia la lingua inglese, sul modello dell’Australia. Il “sistema a punti” per l’immigrazione entra in vigore oggi dopo essere stato ufficialmente inaugurato il primo gennaio dal governo britannico di Boris Johnson, a seguito dell’accordo di divorzio dell’Unione europea. Mira ad attrarre i migliori talenti in base alle loro competenze piuttosto che alla loro nazionalità: strategia draconiana mirata a regolare i flussi migratori, ma che – con la corsia preferenziale in vigore da queste ore – si propone nelle promesse del premier Tory di favorire al contempo l’arrivo di figure qualificate, inclusi scienziati, artisti o musicisti pluripremiati. Quindi addio ai tentativi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nuove regola perin Gran Bretagna, che dopo la Brexit apre le porte esclusivamente a personale qualificato che già padroneggia la lingua inglese, sul modello dell’Australia. Il “” perentra in vigoredopo essere stato ufficialmente inaugurato il primo gennaio dal governo britannico di Boris Johnson, a seguito dell’accordo di divorzio dell’Unione europea. Mira ad attrarre i migliori talenti in base alle loro competenze piuttosto che alla loro nazionalità: strategia draconiana mirata a regolare i flussi migratori, ma che – con la corsia preferenziale in vigore da queste ore – si propone nelle promesse del premier Tory di favorire al contempo l’arrivo di figure qualificate, inclusi scienziati, artisti o musicisti pluripremiati. Quindi addio ai tentativi di ...

