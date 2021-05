Regno Unito, crollano del 98% i morti Covid tra gli over 70. A settembre terza dose di vaccini “aggiornati” contro le varianti (Di mercoledì 5 maggio 2021) La vaccinazione di massa nel Regno Unito, Unito a prolungate misure di lockdown proprio durante la campagna di somministrazione, ha determinato il crollo della mortalità fra gli ultrasettantenni, fascia della popolazione che è stata immunizzata. Nel Paese che ha superato le 51 milioni di dosi somministrate, secondo i dati dell’Ons, equivalente britannico dell’Istat, a metà aprile i decessi sono stati fino a 166 alla settimana, -98% rispetto al picco dell’ondata alimentata a inizio 2021 dall’aggressiva ‘variante inglese’ del virus. E proprio per fare fronte alle mutazioni di Sars-Cov-2, Nadhim Zahawi, ministro per la Campagna Vaccinale del governo di Boris Johnson, ha annunciato che da settembre l’isola inizierà a “offrire un terzo richiamo” di vaccini ‘aggiornati’ ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) La vaccinazione di massa nela prolungate misure di lockdown proprio durante la campagna di somministrazione, ha determinato il crollo della mortalità fra gli ultrasettantenni, fascia della popolazione che è stata immunizzata. Nel Paese che ha superato le 51 milioni di dosi somministrate, secondo i dati dell’Ons, equivalente britannico dell’Istat, a metà aprile i decessi sono stati fino a 166 alla settimana, -98% rispetto al picco dell’ondata alimentata a inizio 2021 dall’aggressiva ‘variante inglese’ del virus. E proprio per fare fronte alle mutazioni di Sars-Cov-2, Nadhim Zahawi, ministro per la Campagna Vaccinale del gno di Boris Johnson, ha annunciato che dal’isola inizierà a “offrire un terzo richiamo” di’ ad ...

