Reggiana-SPAL | probabili formazioni e tv

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Venerdì 7 maggio 2021 alle 14.00 al Mapei Stadium si disputerà, gara valida per la 37° giornata di Serie B. Ecco lee dove seguire la partita. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata laha rimediato una sconfitta in casa del Pescara, vittorioso per 1 a 0 grazie alla rete di Capone all’8? minuto di gioco. La squadra di Alvini si trova al 18° posto in classifica con 34 punti, a -1 dal Cosenza e a -7 da Ascoli e Pordenone. Sconfitta anche per lache ha perso in casa contro il Frosinone, vittorioso per 1 a 0 grazie al rigore trasformato da Novakovia a inizio ripresa. I biancazzurri occupano la nona posizione in classifica a quota 50 punti, gli stessi di Brescia e Chievo, a -6 dal Cittadella e a -7 dal Venezia. In ...