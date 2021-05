Reddito di cittadinanza | Orlando | «Politiche attive sul lavoro sono altra cosa»

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Ildiha funzionato? Non del tutto. Si può riassumere così il pensiero del ministro delAndreain merito a quella che è stata la misura “bandiera” del Movimento 5 Stelle. L'esponente del governo Draghi e del Pd è intervenuto nel corso della trasmissione Mattino 5 esponendo quello che è stato il suo pensiero su una novità che avrebbe dovuto lenire le difficoltà economiche di chi è senza, parallelamente ad una strategia magari di formazione e reinserimento nel mondo deldi, ne parla a Mattino 5 il ministro AndreaC'è una prima funzione innegabile ed è quella di sussidio. Su quella, soprattutto in tempi come quelli del Covid, è difficile non evidenziare ...

zaiapresidente : ?? Tre mesi di indagini, accertamenti e controlli incrociati, condotti dai Carabinieri del Comando provinciale di Tr… - borghi_claudio : Claudio Borghi: 'Poche assunzioni da Quota 100? Colpa del reddito di cittadinanza' (di G. Cerami) - lucianonobili : Evviva il #primomaggio. Che sia la festa di chi il lavoro ce l'ha e lo difende, in questi tempi difficili. Di chi… - LarthRasna : @FmMosca Soprattutto se è davvero sicuro perché lo si impone? Il reddito di cittadinanza mica lo impongono! - ninanina900105 : RT @ombrysan: Reddito Cittadinanza senza avere mai lavorato: così migliaia immigrati se la spassano – VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Reddito cittadinanza

A dicembre ha chiesto ildi: "Mi hanno dato 123 euro, poi 47 al mese. Non capisco il calcolo, eppure il contratto d'affitto era allegato alla richiesta". Tra gli annunci di ...Inoltre, ildi(Rdc) e i contributi a fondo perduto per le imprese non saranno pignorabili .Quattro professionisti dello spaccio hanno dato filo da torcere agli inquirenti. Alla fine delle indagini, però, è stato smantellato un sodalizio ...I provvedimenti sono stati bloccati, alcuni fino al 1 luglio, altri fino al 31 dicembre. Ma le richieste di sfratti non si sono mai fermate. Storie di chi non ce la fa più a pagare l’affitto. Leggi ...