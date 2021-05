Recupero Manchester United-Liverpool, c’è la data: si giocherà il 13 maggio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Manchester United-Liverpool si recupererà giovedì 13 maggio alle ore 21:15. La Premier League lo ha ufficializzato con una nota: la partita, che originariamente si sarebbe dovuta disputare domenica 2 maggio, era stata rinviata per via delle proteste dei tifosi del Manchester United, che hanno invaso il campo di Old Trafford per manifestare tutto il proprio disappunto nei confronti della proprietà. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021)si recupererà giovedì 13alle ore 21:15. La Premier League lo ha ufficializzato con una nota: la partita, che originariamente si sarebbe dovuta disputare domenica 2, era stata rinviata per via delle proteste dei tifosi del, che hanno invaso il campo di Old Trafford per manifestare tutto il proprio disappunto nei confronti della proprietà. SportFace.

