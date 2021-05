Recovery plan, il Piano dell’Italia è online: 269 pagine con tutti i dettagli (Di mercoledì 5 maggio 2021) Da oggi 5 maggio si può consultare online sul sito del governo (governo.it) il testo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) inviato a Bruxelles venerdì scorso. Si tratta del Recovery plan dell’Italia per ottenere i fondi dell’Unione europea. È un documento, dal titolo Italia domani, lungo 269 pagine. Il Pnrr è la chiave per affrontare la “sfida di modernizzazione del Paese”. Mettendo a disposizione quasi 50 miliardi sul digitale per realizzare progetti concreti, ha detto in mattinata il ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione Digitale, Vittorio Colao. Il digitale “La parte che io seguirò più direttamente, sotto la mia responsabilità, vale da sola più di 13 miliardi – ha sottolineato Colao -. Si concentra sulle infrastrutture digitali. Entro il 2026 vogliamo ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 5 maggio 2021) Da oggi 5 maggio si può consultaresul sito del governo (governo.it) il testo delnazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) inviato a Bruxelles venerdì scorso. Si tratta delper ottenere i fondi dell’Unione europea. È un documento, dal titolo Italia domani, lungo 269. Il Pnrr è la chiave per affrontare la “sfida di modernizzazione del Paese”. Mettendo a disposizione quasi 50 miliardi sul digitale per realizzare progetti concreti, ha detto in mattinata il ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione Digitale, Vittorio Colao. Il digitale “La parte che io seguirò più direttamente, sotto la mia responsabilità, vale da sola più di 13 miliardi – ha sottolineato Colao -. Si concentra sulle infrastrutture digitali. Entro il 2026 vogliamo ...

matteosalvinimi : Agricoltura patrimonio nazionale, fino a 25 miliardi di investimenti dal Recovery Plan, un’occasione di sviluppo st… - capuanogio : ????? La storia (molto italiana) della ristrutturazione del #Franchi di Firenze. Lo fa #Commisso con i soldi suoi? N… - sandrogozi : L'Europa è unita! Il Recovery Plan è un'opportunità storica per creare nuovi legami tra i partner europei. Dobbiamo… - JoeWolve : @justeucitizen @ErmannoKilgore Quando Draghi a breve sarà costretto fare scelte politiche e non più tecniche su fis… - giulianol : RT @jimmomo: Nel Recovery Plan una delle riforme che dovrebbero fare è quella della giustizia, ma dal Quirinale all'ultimo ministro non rie… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery plan La giravolta di Tridico su Quota 100 ... durante la quale il presidente dell'Inps ha affrontato il tema del lavoro e poi quello delle pensioni, argomento di nuovo caldo nel dibattito politico, dopo che dall'ultimo Recovery Plan è arrivata ...

Recovery Plan: pubblicato sul sito del Governo il testo trasmesso a Bruxelles Il testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) trasmesso alla Commissione europea e' stato pubblicato oggi sul sito del Governo. Il documento, intitolato 'Italia domani', si compone di ...

Recovery plan, che cosa c’è per il lavoro. “Sulle politiche attive pochi dettagli, si rischia di… Il Fatto Quotidiano Fnopi "Gli infermieri promuovono il Recovery Plan" ROMA (ITALPRESS) - "La Missione 6 del Recovery Plan inviato a Bruxelles piace agli infermieri e non solo perche' raddoppia la disponibilita' di risorse per l'assistenza sul territorio, ma perche' parl ...

Comuni, Pella: “Presto documento congiunto per evitare dissesti finanziari” “Il Parlamento sarà risoluto nel trovare una soluzione che eviti il dissesto finanziario di molti Comuni, dopo la recente pronuncia della Corte Costituzionale. La questione assume un’importanza fondam ...

... durante la quale il presidente dell'Inps ha affrontato il tema del lavoro e poi quello delle pensioni, argomento di nuovo caldo nel dibattito politico, dopo che dall'ultimoè arrivata ...Il testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) trasmesso alla Commissione europea e' stato pubblicato oggi sul sito del Governo. Il documento, intitolato 'Italia domani', si compone di ...ROMA (ITALPRESS) - "La Missione 6 del Recovery Plan inviato a Bruxelles piace agli infermieri e non solo perche' raddoppia la disponibilita' di risorse per l'assistenza sul territorio, ma perche' parl ...“Il Parlamento sarà risoluto nel trovare una soluzione che eviti il dissesto finanziario di molti Comuni, dopo la recente pronuncia della Corte Costituzionale. La questione assume un’importanza fondam ...