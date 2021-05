Recovery: Messina, ‘opportunità per banche da miglioramento Pil Italia’ (Di mercoledì 5 maggio 2021) Milano, 5 mag. (Adnkronos) – Le opportunità dei fondi del Recovery Plan per il settore bancario sono legate all’aumento del Pil italiano. Lo ha spiegato agli analisti Carlo Messina, ceo di Intesa SanPaolo. “L’opportunità arriva dal miglioramento potenziale e strutturale del Pil, che è positivo per il settore bancario. Poi nel futuro vedremo cosa può accadere e quale può essere il vero impatto di questi fondi in Italia. Io – ha detto Messina in conference call – sono fiducioso, penso che Mario Draghi sia la persona migliore per gestire il Recovery e questo processo in termini di reputazione e credibilità, anche per permettere all’Italia di avere una posizione di guida in Europa. Sono convinto che avrà un effetto positivo sull’economia italiana e di conseguenza sul settore bancario”, ha ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 5 maggio 2021) Milano, 5 mag. (Adnkronos) – Le opportunità dei fondi delPlan per il settore bancario sono legate all’aumento del Pil italiano. Lo ha spiegato agli analisti Carlo, ceo di Intesa SanPaolo. “L’opportunità arriva dalpotenziale e strutturale del Pil, che è positivo per il settore bancario. Poi nel futuro vedremo cosa può accadere e quale può essere il vero impatto di questi fondi in Italia. Io – ha dettoin conference call – sono fiducioso, penso che Mario Draghi sia la persona migliore per gestire ile questo processo in termini di reputazione e credibilità, anche per permettere all’Italia di avere una posizione di guida in Europa. Sono convinto che avrà un effetto positivo sull’economia italiana e di conseguenza sul settore bancario”, ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Messina Intesa Sanpaolo Q1 profits up at 1.52 bn CEO Carlo Messina said "the role of strong impetus towards recovery in growth that Intesa Sanapaolo will be able to play is based on the levels of efficiency, profitability and solidity that place us ...

Carfagna "Il Ponte sullo Stretto è una priorità" Nell'Isola, tra gli interventi principali "ci sono l'alta velocità sulla tratta Palermo - Messina - ... Ma stiamo avviando azioni importanti pure fuori dal perimetro del Recovery Plan. Ad esempio, ...

Recovery: Messina, 'opportunità per banche da miglioramento Pil Italia' Il Sannio Quotidiano Recovery: Messina, 'opportunità per banche da miglioramento Pil Italia' Milano, 5 mag. (Adnkronos) - Le opportunità dei fondi del Recovery Plan per il settore bancario sono legate all'aumento del Pil italiano. Lo ha ...

Ponte Sullo Stretto, Commissione ministeriale da l'ok; le reazioni politiche - MessinaOra.it “Senza neppure attendere che la relazione della commissione tecnica del ministero delle Infrastrutture sia completa, già riparte l’eterno mantra del Ponte sullo Stretto Fratelli d’Italia vuole assolut ...

