Recovery, il testo per l'Ue diverso da quello dato alle Camere: ci sono obiettivi di riduzione dell'evasione e dei tempi di pagamento della pa (Di mercoledì 5 maggio 2021) Non solo la sostituzione in corsa subito prima della presentazione di Mario Draghi alla Camera. Il testo del Piano nazionale di ripresa e resilienza è stato modificato ulteriormente dopo la consegna del testo al Parlamento e prima che il governo lo inviasse a Bruxelles, venerdì scorso. Il Pnrr italiano, come aveva fatto notare questa mattina Openpolis, non è ancora sul sito della Commissione europea. In compenso Palazzo Chigi nel pomeriggio ha pubblicato sul proprio sito quello che viene definito "il testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza trasmesso alla Commissione", anche se il pdf risulta creato solo alle 15:10 del 5 maggio. E all'interno delle 269 pagine – contro le 273 del documento portato in Parlamento il 26 e 27 aprile – compaiono alcuni ...

