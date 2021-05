Raz Degan, avete mai visto i fratelli dell’attore? Bellissimi come lui: guarda le foto (Di mercoledì 5 maggio 2021) Raz Degan ha stregato tutti con il suo fascino, ma la bellezza è un dono di famiglia stando alle foto dei suoi fratelli. Già perché se non lo sapeste l’ex di Paola Barale ha due Bellissimi fratelli: Yanai e Sagi. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, Lolita Lobosco su Rai 1: Raz Degan guest star. Anticipazioni I tre sono cresciuti insieme alla madre; il divorzio dei genitori non gli ha regalato una vita facile e dopo 16 anni Raz e i fratelli hanno rivisto il padre. L’incontro testimoniato da una foto pubblicata su Instagram proprio dal più noto dei tre, mandò in visibilio i fan. I follower dell’attore e regista non hanno potuto fare a meno di notare la somiglianza tra i 4: il fascino e la bellezza sembrano proprio essere ... Leggi su funweek (Di mercoledì 5 maggio 2021) Razha stregato tutti con il suo fascino, ma la bellezza è un dono di famiglia stando alledei suoi. Già perché se non lo sapeste l’ex di Paola Barale ha due: Yanai e Sagi. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, Lolita Lobosco su Rai 1: Razguest star. Anticipazioni I tre sono cresciuti insieme alla madre; il divorzio dei genitori non gli ha regalato una vita facile e dopo 16 anni Raz e ihanno riil padre. L’incontro testimoniato da unapubblicata su Instagram proprio dal più noto dei tre, mandò in visibilio i fan. I followere regista non hanno potuto fare a meno di notare la somiglianza tra i 4: il fascino e la bellezza sembrano proprio essere ...

