Ranking Uefa aggiornato a mercoledì 5 maggio | dopo Chelsea-Real Madrid

(Di mercoledì 5 maggio 2021) La finale di Champions League 2020-2021 sarà un derby inglese tra Manchester City e, con i Blues che hanno eliminato ilnella seconda semifinale. Gongola l’Inghilterra, che nelstacca ancora la Spagna e allunga in classifica. Di seguito la top 10 aggiornata. ILLE SEMIFINALI DI CHAMPIONS LEAGUE Inghilterra 99.854 4/7 Spagna 97.426 1/7 Italia 75.153 1/7 Germania 73.570 Francia 56.081 Portogallo 48.549 Olanda 39.200 1/5 Russia 38.382 Belgio 36.500 Austria 35.825 SportFace.

MANCHESTER CITY (ENG): 3° Miglior piazzamento Coppa dei Campioni: finale (2021) Scorsa stagione: quarti di finale (S contro Lione) Questa stagione Bilancio: V11 P1 S0 GF25 GS4 Migliori marcatori: Riyad Mahrez,...Ilaggiornato a martedì 4 maggio, al termine di Manchester City - Psg, semifinale di ritorno della Champions League 2020/2021. L'Inghilterra rappresentata dai Citizens si conferma al primo ...