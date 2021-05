Randstad | il Covid ha cambiato condizioni concrete di lavoro per 49% dipendenti

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Tra chi ha lavorato di meno e chi di più, chi è stato messo in cassa integrazione e chi purtroppo ha perso il posto, il19 haconcretamente ledidel 49% deiitaliani. Ma, ancora di più, ha rimesso in discussione valori e significato delstesso. Sebbene cresca la paura di perdere il posto (che oggi è reale per un lavoratore su tre) e aumenti la fedeltà alle aziende che hanno sostenuto il personale durante la pandemia, ben il 21% deiha in previsione di cambiareentro i prossimi 6 mesi. E nell’anno dell’emergenza sanitaria e dello smart working di massa, gli italiani cercano nel datore diideale prima di tutto conciliazione tra vita privata e professionale, ...