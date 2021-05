Rai, Bersani: “Controllo dei partiti? Basta rifiutarsi di nominare nel cda chi è imposto dalla politica, come feci io da don Chisciotte 10 anni fa” (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Rai? Il mondo sta cambiando, siamo di fronte allo sviluppo di tante nuove piattaforme televisive e noi qui stiamo ancora a discutere dei pesi e delle misure di un direttore generale o di un cda della Rai. Mi sembra di stare davvero a “Scherzi a parte”, siamo davvero fuori dal mondo. Ma, perbacco, vogliamo saltarci dentro questo problema qui?”. Sono le parole del deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, sull’atavica questione relativa alla Rai e al Controllo dei partiti. E aggiunge: “Ci sono 10mila persone che lavorano in Rai, c’è tanta professionalità, c’è un mondo da ridefinire. Sta cambiando tutto. Ma cosa vuole fare la Rai da grande? È possibile che ancora oggi non si riesca a discutere radicalmente del problema? Sono esterrefatto. In questi giorni ancora si finisce sempre lì, con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Rai? Il mondo sta cambiando, siamo di fronte allo sviluppo di tante nuove piattaforme televisive e noi qui stiamo ancora a discutere dei pesi e delle misure di un direttore generale o di un cda della Rai. Mi sembra di stare davvero a “Scherzi a parte”, siamo davvero fuori dal mondo. Ma, perbacco, vogliamo saltarci dentro questo problema qui?”. Sono le parole del deputato di LeU, Pier Luigi, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, sull’atavica questione relativa alla Rai e aldei. E aggiunge: “Ci sono 10mila persone che lavorano in Rai, c’è tanta professionalità, c’è un mondo da ridefinire. Sta cambiando tutto. Ma cosa vuole fare la Rai da grande? È possibile che ancora oggi non si riesca a discutere radicalmente del problema? Sono esterrefatto. In questi giorni ancora si finisce sempre lì, con ...

pbersani : Parlando con @RadioRadicale ho detto un po’ di cose che penso sulla #Rai. E ho proposto il “metodo Bersani”. - brichiel : RT @fattoquotidiano: Rai, Bersani: “Controllo dei partiti? Basta rifiutarsi di nominare nel cda chi è imposto dalla politica, come feci io… - arcocielo : RT @fattoquotidiano: Rai, Bersani: “Controllo dei partiti? Basta rifiutarsi di nominare nel cda chi è imposto dalla politica, come feci io… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Rai, Bersani: “Controllo dei partiti? Basta rifiutarsi di nominare nel cda chi è imposto dalla politica, come feci io… - Lux97335459 : RT @fattoquotidiano: Rai, Bersani: “Controllo dei partiti? Basta rifiutarsi di nominare nel cda chi è imposto dalla politica, come feci io… -