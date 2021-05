Queste monete da 100 Lire valgono 200 mila euro: ecco quali sono! (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dall’entrata dell’euro, la moneta unica europea coniata all’inizio del 2002, la nostalgia delle care vecchie monete italiane si è fatta sempre più sentire. C’è chi ne vorrebbe il ritorno e c’è chi ha conservato, al fondo di un cassetto, qualche vecchia moneta per ricordo. Tra le più amate c’erano senza dubbio le 100 Lire, che si davano ai bambini per comprare il gelato o le figurine. Dovete sapere che quelle monetine tanto amate, che un tempo avevano un valore irrisorio, oggi possono consistere in una fortuna per chi ancora ne possiede qualcuna. Ma non tutte le 100 Lire, attenzione. Scopriamo quali, tra le 100 Lire del passato, possono valere anche fino a 200.000 euro. Le 100 Lire Minerva Ebbene sì, tra le care e vecchie 100 ... Leggi su puglia24news (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dall’entrata dell’, la moneta unicapea coniata all’inizio del 2002, la nostalgia delle care vecchieitaliane si è fatta sempre più sentire. C’è chi ne vorrebbe il ritorno e c’è chi ha conservato, al fondo di un cassetto, qualche vecchia moneta per ricordo. Tra le più amate c’erano senza dubbio le 100, che si davano ai bambini per comprare il gelato o le figurine. Dovete sapere che quelle monetine tanto amate, che un tempo avevano un valore irrisorio, oggi possono consistere in una fortuna per chi ancora ne possiede qualcuna. Ma non tutte le 100, attenzione. Scopriamo, tra le 100del passato, possono valere anche fino a 200.000. Le 100Minerva Ebbene sì, tra le care e vecchie 100 ...

PiovascoRondo : @AnnapurnaRoby @francescobei Io ho conservato monete da un centesimo per queste occasioni. - infoiteconomia : Se avete in casa anche solo 3 di queste monete, siete molto fortunati: ecco perché - infoiteconomia : Tutti hanno almeno una di queste monete in casa: ecco quanto vale - lillydessi : Se avete in casa anche solo 3 di queste monete, siete molto fortunati: ecco perché - - CityandCity : Se possedete anche solo 3 di queste monete, siete molto fortunati: ecco perché -