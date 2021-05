Pugno di ferro contro la deriva fascista. Alla Camera la proposta di legge Pastorino che mette all’indice gli estremisti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Si richiama ai valori costituzionali dell’antifascismo ladidel deputato di LeU Luca(nella foto) approdata oggi. Un breve testo, composto da appena tre articoli (qui il testo), che inasprisce la lotta alle organizzazioni di estrema destra che potranno subire la misura della sospensione delle loro attività o, nei casi più gravi, perfino lo scioglimento. “Nel nostro Paese, come in altre realtà del continente, negli ultimi anni sono aumentati atti intimidatori, violenze, attacchi fisici e verbali da parte di gruppi di matrice” sinel testo che La Notizia ha potuto visionare in cui si ribadisce che “è compito della politica nonché delle istituzioni democratiche opporre un forte argine a tale ...