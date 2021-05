Puglia, quasi un milione di bottiglie di olio dall’estero: emergenza qualità per Coldiretti Sale la presenza nel mercato (Di mercoledì 5 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: La pandemia non ferma l’invasione di olio straniero in Puglia con gli arrivi in crescita del 5% nell’ultimo anno che hanno superato le 900mila bottiglie su scaffali di supermercati, negozi e discount con allarme sulla qualità del prodotto portato in tavola dagli consumatori. E’ quanto afferma la Coldiretti Puglia, sulla base dei dati di ‘Frantoio Italia’ dell’Ispettorato Centrale Repressioni Frodi (ICQRF) del Ministero delle Politiche Agricole sulle giacenze di olio UE in Puglia. In pratica – spiega Coldiretti Puglia – si fa pagare di più ai consumatori un prodotto che invece può valere fino alla metà del prezzo indicato, visto che ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 5 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da: La pandemia non ferma l’invasione distraniero incon gli arrivi in crescita del 5% nell’ultimo anno che hanno superato le 900milasu scaffali di supermercati, negozi e discount con allarme sulladel prodotto portato in tavola dagli consumatori. E’ quanto afferma la, sulla base dei dati di ‘Frantoio Italia’ dell’Ispettorato Centrale Repressioni Frodi (ICQRF) del Ministero delle Politiche Agricole sulle giacenze diUE in. In pratica – spiega– si fa pagare di più ai consumatori un prodotto che invece può valere fino alla metà del prezzo indicato, visto che ...

