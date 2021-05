PSI | “Risolvere le questioni precariato | trasporti e vaccinazioni nelle scuole”

Ultime Notizie dalla rete : PSI Risolvere

Quotidiano di Sicilia

... ci sarà una cabina di regia presso Presidenza del Consiglio pereventuali criticità. ... Elena Cattaneo (Aut), Laura Garavini, Magorno, Annamaria Parente (IV -), Tiziana Drago, Balboni, ...Norme capaci diproblemi come isolamento, mancanza di strutture, scuole, impianti ...poli attrattori dell'entroterra dovranno redigere il Piano dei Servizi e delle Infrastrutture () e il ...È partito stamattina in Consiglio regionale il dibattito sul Ddl 59, "Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997 n. 36" Genova - Arriva in Consiglio regi ...Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale, riceviamo e pubblichiamo il dibattito svoltosi nella seduta mattutina in relazione al Disegno di legge 59: Modifiche alla Legge urbanistica regionale Quest ...