PS5 non può essere bloccata dopo un ban: Sony perde il ricorso in Brasile (Di mercoledì 5 maggio 2021) Alla fine dello scorso anno era emerso l'interessante caso del blocco hardware di PS5 ai danni di un utente brasiliano che aveva violato le politiche di PS Plus. Il giocatore, dopo il ban, ha deciso di portare in tribunale Sony e la Corte di Giustizia di San Paolo decise che la compagnia giapponese non poteva bloccare la console. Sony ha quindi deciso di fare ricorso, perdendo ancora. Nello specifico, l'utente aveva violato i termini di utilizzo condividendo i giochi PS Plus della propria libreria con altri giocatori e, secondo Sony, tali termini di utilizzo sono chiaramente spiegati ai consumatori. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 5 maggio 2021) Alla fine dello scorso anno era emerso l'interessante caso del blocco hardware di PS5 ai danni di un utente brasiliano che aveva violato le politiche di PS Plus. Il giocatore,il ban, ha deciso di portare in tribunalee la Corte di Giustizia di San Paolo decise che la compagnia giapponese non poteva bloccare la console.ha quindi deciso di farendo ancora. Nello specifico, l'utente aveva violato i termini di utilizzo condividendo i giochi PS Plus della propria libreria con altri giocatori e, secondo, tali termini di utilizzo sono chiaramente spiegati ai consumatori. Leggi altro...

Kaensey73 : @Housemarque A me spesso accade che i portali non aprono e.devo riavviare, ps5 non a riposo, accade in game dopo av… - Nicco2D : @RpgBox77 Conosco fanboy Sony a cui è bruciato talmente il culo per l'affare Zenimax che non ha preso PS5 e si è bu… - TheRobb1967 : Con quella rosa di giocatori che ti ritrovi, il City lo potrei allenare anche io caro #Guardiola. Ricordiamoci che… - ChristianSesti4 : Gamestop, è inutile che fai la ps5 singola se dopo nemmeno un minuto se la prendono tutti e lasci solo quella con i… - Asgard_Hydra : PS5: Sony perde anche il ricorso in Brasile, la console non può essere bloccata - -