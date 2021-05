Provenzano | ' Si discute troppo di licenziamenti Dobbiamo capire come assumere'

Ultime Notizie dalla rete : Provenzano discute

TG La7

'Bisogna trovare delle forme di come assumere' ha detto l'esponente di Pd ed ex ministro per il Mezzogiorno a ...'Bisogna trovare delle forme di come assumere' ha detto l'esponente di Pd ed ex ministro per il Mezzogiorno a ...Nel Pd è guerra a colpi di webinar, due linee politiche per le regionali. Parlano di Calabria Graziano e Provenzano ...Il disegno di legge Zan contro l’omofobia e in difesa dei diritti va approvato al più presto. È l’appello che il consiglio comunale ha rivolto ieri al Parlamento approvando a maggioranza la mozione pr ...