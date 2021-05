Pronti, partenza, si riapre: dai turisti agli stadi, tutte le tappe verso la riconquista della normalità (Di mercoledì 5 maggio 2021) Pronti, partenza, si riapre. Mentre l’obiettivo 500mila vaccinazioni al giorno è stato raggiunto, in Italia si ritornano a frequentare i luoghi prima proibiti dalle restrizioni pandemiche. Dopo la rioccupazione dei tavoli all’aperto di bar e ristoranti, i punti sul tabellone delle riaperture risultano diversi: dalle visite ai parenti nelle Rsa, alla possibilità di assistere dallo stadio (seppur con un numero ridotto) all’ultima partita di campionato. Vediamo insieme le altre occasioni di respirare aria di normalità, con le dovute precauzioni. Ai tavoli dei ristoranti, presto anche al chiuso - Con il ritorno di molte regioni in zona gialla, scattato allo scoccare del 26 aprile, i ristoratori hanno potuto riaccogliere i clienti a pranzo e a cena nei tavoli dei loro ristoranti, disposti all’aperto a un ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 maggio 2021), si. Mentre l’obiettivo 500mila vaccinazioni al giorno è stato raggiunto, in Italia si ritornano a frequentare i luoghi prima proibiti dalle restrizioni pandemiche. Dopo la rioccupazione dei tavoli all’aperto di bar e ristoranti, i punti sul tabellone delle riaperture risultano diversi: dalle visite ai parenti nelle Rsa, alla possibilità di assistere dalloo (seppur con un numero ridotto) all’ultima partita di campionato. Vediamo insieme le altre occasioni di respirare aria di, con le dovute precauzioni. Ai tavoli dei ristoranti, presto anche al chiuso - Con il ritorno di molte regioni in zona gialla, scattato allo scoccare del 26 aprile, i ristoratori hanno potuto riaccogliere i clienti a pranzo e a cena nei tavoli dei loro ristoranti, disposti all’aperto a un ...

