Pronti a trivellare la Sicilia! Il piano segreto del governo Draghi

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Il, secondo inuovivespri.it, autorizzerà il mega campo eolico al largo delle isole Egadi. Il cosiddetto “dei Migliori” ha in agenda due appuntamenti importanti: la realizzazione di uno dei campi eolici marini più grandi d’Europa al largo delle isole Egadi e l’autorizzazione alla realizzazione di trivelle petrolifere. L’impatto che queste opere avranno sul mare è terribile. L’eurodeputato siciliano Ignazio Corrao dichiara che tutto questo “non solo potrebbe avere un impatto ambientale enorme, ma soprattutto potrebbe decretare la fine della pesca in quel tratto di oltre 18 milioni di metri quadrati di mare”. Perché sì, 18 milioni di metri cubi di mare pieni di pale eoliche sortiranno effetti devastanti sull’aviofauna. Quella zona, inoltre, potrebbe custodire preziosi reperti archeologici di tutte le epoche. ...

Per i primi due chilometri sarà necessario trivellare il fondale perché la condotta sarà interrata ... La Puglia Domani e Antonio Gabellone, Fratelli d'Italia , si sono detti pronti a vigilare sui ...
Investimento di quasi 150 mila euro per garantire visibilità e sicurezza agli esercizi commerciali e ai residenti della zona ...
E dai banchi delle rispettive assemblee regionali sono pronte a fare la propria parte per chiedere ... "Anziché continuare a trivellare in questa zona naturalistica unica, si deve investire nella ...