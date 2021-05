Processo ai fiscalisti della Lega Chiesti 4 anni per Di Rubba e Manzoni Gli imputati sono accusati di peculato e reati fiscali La sentenza prevista il primo giugno

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Si avvicina a grandi passi la resa dei conti per i due, Alberto Di(nella foto) e Andrea, coinvolti nella compravendita gonfiata di un immobile a Cormano da parteLombardia film commission. Nel corso dell’ultima udienza, celebrata con il rito abbreviato davanti al gup di Milano Guido Salvini, il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pubblico ministero Stefano Civardi hanno chiesto al giudice di condannare Dia quattroe otto mesi di carcere ea quattro. Si tratta di una pesante richiesta per i due revisori contabiliin Parlamento, a cui i magistrati meneghini contestano il ...

fcolarieti : Processo ai fiscalisti della Lega. Chiesti 4 anni per Di Rubba e Manzoni. Gli imputati sono accusati di peculato e… -

Il giudice ha poi rinviato il al prossimo 4 maggio, giorno dedicato alle discussioni delle parti. La sentenza dovrebbe arrivare entro la fine di maggio. La Regione Lombardia non si è costituita parte civile contro i fiscalisti della Lega sotto processo a Milano per la vicenda dell'immobile di Cormano.