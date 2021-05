Probabili formazioni Parma-Atalanta: trentacinquesima giornata Serie A 2020/2021 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Le Probabili formazioni di Parma-Atalanta, match della trentacinquesima giornata di Serie A 2020/2021. Le due squadre sono pronte a scendere in campo con l’obiettivo dei tre punti al Tardini. La partita potrà essere seguita in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Si gioca alle 15:00 di domenica 9 maggio e Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Parma – Kucka, Pellè e Gervinho nel tridente di D’Aversa. Hernani, Brugman e Kurtic pronti a partire dal 1? a centrocampo. Atalanta – Spazio al 4-2-3-1 con Hateboer pronto dalla panchina. Toloi sulla destra, de Roon e Freuler a centrocampo. Malinovskyi, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ledi, match delladi. Le due squadre sono pronte a scendere in campo con l’obiettivo dei tre punti al Tardini. La partita potrà essere seguita in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Si gioca alle 15:00 di domenica 9 maggio e Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Kucka, Pellè e Gervinho nel tridente di D’Aversa. Hernani, Brugman e Kurtic pronti a partire dal 1? a centrocampo.– Spazio al 4-2-3-1 con Hateboer pronto dalla panchina. Toloi sulla destra, de Roon e Freuler a centrocampo. Malinovskyi, ...

