Pro Recco-Brescia in tv | canale | orario e diretta streaming finale Final Four Coppa Italia 2021 pallanuoto

Pro Recco-Brescia è la Finale delle Final Four di Coppa Italia 2021 di pallanuoto maschile. A Palermo si assegna il primo titolo stagionale e se lo giocano le due corazzate Italiane, che dunque hanno rispettato il pronostico in semiFinale battendo rispettivamente i padroni di casa del Telimar e i siracusani dell'Ortigia che si giocheranno alle ore 16 la Finale per il terzo posto. La Finalissima, invece, va in scena alle ore 19 di mercoledì 5 maggio con diretta tv su Rai Sport + HD, streaming su RaiPlay. Sportface.it vi terrà inoltre informati con gli aggiornamenti in tempo reale.

