Prima Pagina | Tuttosport | “Roma | daje Mou! Marotta sveglia la Juve Toro Belotti ai tifosi…”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) “”Apre così ladell’edizione odierna di “”. “Clamorosa scelta dei Friedkin: Mourinho sostituirà Fonseca a campionato finito. Triennale da 7 milioni a stagione. Tifosi in delirio”. E ancora: “Cottarelli esclusivo: ‘Azionariato popolare per l’Inter’. Champions, gioia Pep. Mahrez show, City in finale. 2-0 al Psg: lavolta dell‘altra Manchester. Stasera Chelsea-Real.: ‘Dove volete che vada?’. Empoli e Dionisi, un capolavoro. Promozione con 2 turni d’anticipo, grazie a un tecnico che piace alle big”. Infine, in taglio alto: “la: ‘Saremo noi, da campioni d’Italia, a decidere il destino dei bianconeri’. Ieri Pirlo ...

ilriformista : ?? La prima pagina del #Riformista del #5maggio ?? ABBONATI SUBITO: - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI Beccato con lo spione. Renzi spara a Report [Continua su - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI - 007: Renzi attaccava Conte e vedeva la spia all’autogrill [Continua su… - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Prima pagina TS - Marotta sveglia la Juve - JohSogos : RT @73deva73: In #Spagna dove nonostante la sinistra c’è ancora la democrazia,si vota. A #madrid la sinistra di #sanchez (fallimentare ovvi… -

Ultime Notizie dalla rete : Prima Pagina

Pianeta Milan

Oggi al Palazzo di giustizia di Parigi laudienza sulla richiesta di estradizione dell'Italia. un gesto che - secondo loro - consentirebbe al Parlamento di 'voltaree di guardare al ...... dopo che tutti sono andati via e ci si prepara allanotte di nozze. Cosa c'è di più elegante ... Ragazze, non abbiamo ancora finito! A2 scoprirete con noi tante altre creazioni di intimo ...Le prime pagine dei quotidiani sortivi esaltano in il ritorno in Italia del The Special One che dalla prossima stagione guiderà i giallorossi ...C'è spazio per un richiamo sulla giornata del 4 maggio sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport. "Cairo ricorda Superga, 'Invincibili e speciali'" titola ...