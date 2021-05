Prescrizione, emendamenti M5s e Lega per mantenere lo stop dopo il primo grado di giudizio. Giallo sulla strategia del Carroccio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sta per entrare nel vivo la discussione in commissione Giustizia alla Camera sul ddl penale, una delle riforme cardine indicate nel Recovery plan per consentire all’Italia di ricevere i fondi europei. Il testo base è quello presentato nel marzo 2020 dall’ex guardasigilli Alfonso Bonafede, che però ora andrà modificato in base alle sensibilità della nuova maggioranza. I gruppi parlamentari hanno infatti depositato 718 emendamenti, molti dei quali riguardanti la Prescrizione. L’obiettivo è quello di modificare la legge Spazzacorrotti, voluta sempre da Bonafede durante il governo Gialloverde, che sospende il decorrere della Prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Nell’ultimo anno i Giallorossi avevano trovato un accordo sul ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sta per entrare nel vivo la discussione in commissione Giustizia alla Camera sul ddl penale, una delle riforme cardine indicate nel Recovery plan per consentire all’Italia di ricevere i fondi europei. Il testo base è quello presentato nel marzo 2020 dall’ex guardasigilli Alfonso Bonafede, che però ora andrà modificato in base alle sensibilità della nuova maggioranza. I gruppi parlamentari hanno infatti depositato 718, molti dei quali riguardanti la. L’obiettivo è quello di modificare la legge Spazzacorrotti, voluta sempre da Bonafede durante il governoverde, che sospende il decorrere dellaildi. Nell’ultimo anno irossi avevano trovato un accordo sul ...

