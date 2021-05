Premier League: tornano i tifosi per le ultime due giornate di campionato (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ottime notizie per i tifosi delle squadre inglesi: la Premier League riaprirà gli stadi per le ultime due gare di campionato La Premier League presto farà ritornare i tifosi allo stadio. La situazione della pandemia è sotto controllo in Inghilterra grazie alla campagna vaccinale di massa che ha consentito un repentino calo dei contagi. Come annunciato dalla Premier League è al vaglio la proposta degli stadi aperti, con capienza ridotta, per le ultime due giornate di campionato: il 10 maggio il Governo elencherà le nuove misure per la fase 3. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ottime notizie per idelle squadre inglesi: lariaprirà gli stadi per ledue gare diLapresto farà ritornare iallo stadio. La situazione della pandemia è sotto controllo in Inghilterra grazie alla campagna vaccinale di massa che ha consentito un repentino calo dei contagi. Come annunciato dallaè al vaglio la proposta degli stadi aperti, con capienza ridotta, per leduedi: il 10 maggio il Governo elencherà le nuove misure per la fase 3. L'articolo proviene da Calcio News 24.

