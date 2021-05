Premier, ecco la data del recupero di Manchester United-Liverpool. La squadra di Solskjaer costretta a un tour de force (Di mercoledì 5 maggio 2021) Manchester United-Liverpool, rinviata a causa dell’invasione dei tifosi dei Red Devils in segno di protesta nei confronti della proprietà, ora ha una data per il suo recupero. L’incontro si giocherà giovedì 13 maggio alle ore 21.15 italiane. tour de force per gli uomini di Solskjaer, che saranno costretti a scendere in campo due giorni dopo la sfida contro il Leicester, sempre di Premier League. Foto: Twitter Premier League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 5 maggio 2021), rinviata a causa dell’invasione dei tifosi dei Red Devils in segno di protesta nei confronti della proprietà, ora ha unaper il suo. L’incontro si giocherà giovedì 13 maggio alle ore 21.15 italiane.deper gli uomini di, che saranno costretti a scendere in campo due giorni dopo la sfida contro il Leicester, sempre diLeague. Foto: TwitterLeague L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

